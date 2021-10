Le nouveau Vélib' Métropole

Le nouveau Vélib' sera mis à disposition des Franciliens dans près de 70 communes, dont une quarantaine qui ne disposaient pas de stations Vélib'.

« Il sera plus léger et plus solide, avec un design moderne et coloré » selon la Mairie de Paris.

Il sera notamment doté d'un nouveau système d'attache qui permettra aux utilisateurs de rendre leur vélo même lorsque la station est saturée. Un boitier électronique embarqué offrira un système de téléguidage et une fourche-cadenas permettra de mieux éviter les vols.

Par ailleurs, 30 % des vélos seront équipés d'une assistance électrique.

Selon le Syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole, la transition sera rapide et douce entre le service actuel et le futur service métropolitain.

Elle « garantira la continuité de service et des abonnements en cours pour les usagers ». Les anciennes stations seront progressivement remplacées par les équipements Smoovengo. Les deux services cohabiteront jusqu'au 31 décembre.

Le basculement interviendra pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. À partir du 1er janvier 2018, 50 % des stations du Vélib' Métropolitain seront en fonction. Les autres seront déployées progressivement jusqu'à la fin mars.

