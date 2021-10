Le nouveau Palais Omnisports de Paris prend forme

L’enjeu de ce vaste chantier de modernisation qui transforme le mythique Palais Omnisports de Paris Bercy en Bercy Aréna est d’en faire une des plus belles salles de spectacles au monde et un lieu de vie majeur de l’Est Parisien.

La première phase de cette métamorphose, débutée en février dernier, est arrivée à son terme. Bercy a donc pu rouvrir ses portes comme prévu le 27 octobre, pour accueillir les BNP Paribas Masters de Tennis. Suivra une série de 30 concerts et spectacles en 30 jours.

« Le Palais Omnisports de Paris Bercy est un des joyaux de cette ville et un élément essentiel pour l’attractivité de Paris. »

Bruno Julliard, premier adjoint à la Maire de Paris

Bercy Arena 2015 ce sera :

La célèbre pyramide de verre, de béton et de gazon, reconnaissable entre toutes, continuera de trôner au milieu du 12e arrondissement. Mais le bâtiment, une fois mis aux normes internationales, présentera un visage résolument moderne grâce à une série de transformations majeures.

La superficie des espaces publics sera ainsi doublée, notamment grâce à la création d’un vaste hall d’accueil de 2 500 m² devant la structure déjà existante. Les marches seront supprimées et le parvis, étiré en pente douce, sera relié à une passerelle qui permettra de gagner le parc de Bercy et la bibliothèque François Mitterrand.

Dans les nouveautés, on retient les balcons suspendus qui permettront d’augmenter la capacité d’accueil ; une nouvelle configuration « basketball » digne du Madison Square Garden qui pourra accueillir 16 000 spectateurs, dépassant nettement le seuil des 15 000 exigées par la Fédération Internationale pour l’accueil des grandes compétitions ; une patinoire rénovée et agrandie ; une salle de concert de 20 300 personnes, et une certification Haute Qualité Environnementale (HQE).

Bercy Arena en dates et en chiffres :

Le projet de restructuration de Bercy se fera en deux phases avec une réouverture de 3 mois entre la fin de la 1èrephase et le début de la 2ème phase.

Le projet de rénovation est entièrement financé par la Société anonyme d’exploitation du Palais omnisports de Paris-Bercy (la « SAE POPB »), chargée de gérer la Bercy Aréna jusqu’en 2046 aux termes de la convention de délégation de service public avec la Ville de Paris du 29 septembre 2011.

A ce titre, la SAE POPB est le maître d’ouvrage du projet, avec l’assistance de la SEMAEST, maître d’ouvrage délégué. Daniel Vaniche en est l’architecte et le maître d’œuvre, associé notamment avec l’agence d’architectes et d’ingénieurs DVVD et le bureau d’études ALTO Ingénierie.