La composition du nouveau Gouvernement

Bruno LE MAIRE, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique

Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer ;

Catherine COLONNA, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ;

Éric DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

Sébastien LECORNU, ministre des Armées ;

Olivier DUSSOPT, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion ;

Pap NDIAYE, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ;

Sylvie RETAILLEAU, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;

Marc FESNEAU, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ;

Christophe BÉCHU, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ;

Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition énergétique ;

Rima ABDUL-MALAK, ministre de la Culture ;

François BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention ;

Jean-Christophe COMBE, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées ;

Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques ;

Amélie OUDÉA-CASTÉRA, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Les ministres délégués :

Auprès de la Première ministre :

Olivier VÉRAN, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement ;

Franck RIESTER, chargé des Relations avec le Parlement ;

Isabelle ROME, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances ;

Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique :

Gabriel ATTAL, chargé des Comptes publics ;

Roland LESCURE, chargé de l’Industrie ;

Jean-Noël BARROT, chargé de la Transition numérique et des Télécommunications ;

Olivia GRÉGOIRE, chargée des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme ;

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :

Caroline CAYEUX, chargée des Collectivités territoriales ;

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer :

Jean-François CARENCO, chargé des Outre-mer ;

Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

Olivier BECHT, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger ;

Auprès du ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion et du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse :

Carole GRANDJEAN, chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels ;

Auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :

Clément BEAUNE, chargé des Transports ;

Olivier KLEIN, chargé de la Ville et du Logement ;

Auprès du ministre de la Santé et de la Prévention :

Agnès FIRMIN LE BODO, chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé ;

Auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées :

Geneviève DARRIEUSSECQ, chargée des Personnes handicapées.

Auprès de la Première ministre :

Charlotte CAUBEL, chargée de l’Enfance ;

Hervé BERVILLE, chargé de la Mer ;

Marlène SCHIAPPA, chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative ;

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer :

Sonia BACKÈS, chargée de la Citoyenneté ;

Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

Laurence BOONE, chargée de l'Europe ;

Chrysoula ZACHAROPOULOU, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux ;

Auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse :

Sarah EL HAÏRY, chargée de la Jeunesse et du Service national universel ;

Auprès du ministre des Armées :

Patricia MIRALLÈS, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire ;

Auprès du ministre de la transition Ecologique et de la Cohésion des territoires :