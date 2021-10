Le nouveau divorce par consentement mutuel sans juge

Emmanuel Jullien, avocat au barreau de Paris et président de Droit et Procédure, ouvrira les débats qui permettront de mieux appréhender les rôles respectifs de l'avocat, du notaire et du magistrat dans ce nouveau divorce par consentement mutuel sans juge. Interviendront successivement Clémence Bertin-Aynes et Muriel Cadiou, avocats au barreau de Paris, Christelle Dewailly, notaire, et Marie-Catherine Gaffinel, magistrat à Nanterre.

Cette conférence-débat est validée au titre de la formation continue obligatoire des avocats.



Lundi 9 janvier, de 17h30 à 19h30

Maison du barreau, grand auditorium

2/4 rue de Harlay – 1er ardt

Plus d'informations sur www.droitetprocedure.com