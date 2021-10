Le nouveau départ du train de nuit “Paris-Nice” reporté

« Le train de nuit Paris-Nice, on l'imagine tous pour des voyages de plaisir, et il y a d'autres moyens de transport pour les gens qui ont vraiment besoin de se déplacer », a expliqué une porte-parole du ministère.

La ligne sera relancée « quand on pourra voyager pour le plaisir », a-t-elle ajouté. Il est pour l'instant interdit jusqu'au 26 avril de se déplacer à plus de 10 km de son domicile sauf raisons impérieuses, et la SNCF a notamment suspendu la circulation d'un autre train de nuit, entre Paris, Toulouse et le Sud-Ouest. Les billets seront évidemment remboursés ou échangés, a précisé une porte-parole de la compagnie.

La SNCF a suggéré de relancer la ligne pour le week-end de l'Ascension en mai, mais aucune décision n'a encore été prise, selon les deux parties. Cette liaison Paris-Nice avait été supprimée en décembre 2017, mais elle doit être rouverte dans le cadre du plan de relance gouvernemental, de même que le Paris-Tarbes annoncé pour la fin de l'année.