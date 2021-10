Le nouveau centre commercial Steel reçoit le Janus du Commerce

Ce prix couronne un travail d'équipe fructueux mené entre les acteurs publics, le maître d'ouvrage Apsys et l'équipe de maîtrise d'œuvre dirigée par SUD Architectes.

Label d'excellence pour un projet d'exception

Quelques mois après son ouverture, Steel se voit décerner le Janus du Commerce, label convoité, parrainé par les ministres de l'Industrie, du Commerce et du Commerce extérieur et décerné par l'Institut Français du Design. Ce projet, d'une envergure exceptionnelle, présente la caractéristique majeure de requalifier un foncier dégradé grâce à une nouvelle signature urbaine. Les jurés ont particulièrement apprécié le caractère audacieux du projet architectural conçu par SUD Architectes, l'intégration dans le paysage d'un bâtiment tout en élégance grâce à sa toiture stylisée et sa résille de dentelle d'aluminium dessinée par Studio Briand & Berthereau, la végétalisation généreuse (à base d'espèces locales), la qualité de coopération entre l'architecte et le designer (qui crée une continuité cohérente entre les interfaces extérieures et intérieures), l'ancrage local du projet dont la conception s'est appuyée sur les valeurs historiques stéphanoises et, enfin, l'appropriation du site par les habitants.

« Nous nous sommes attachés à concevoir un projet qui s'appuie sur les thématiques fondatrices de Saint-Etienne (savoir-faire, innovation, créativité) et qui sublime à la fois les contraintes du site (déclivité, visibilité depuis l'autoroute) et ses atouts (paysages et collines alentour, proximité avec le Parc du Pilat). Nous sommes heureux et fiers que le jury ait apprécié cette démarche architecturale et design ambitieuse », déclare Yannick Pascal, directeur général de SUD Architectes.

Marqueur fort du projet, sa mantille en sur-toiture, directement inspirée de l'histoire et de la topographie de cette ville aux sept collines, a fait l'objet d'une démarche d'écoconception bien pensée (choix de l'aluminium, matériau léger et recyclable ; production des panneaux par une entreprise locale ; optimisation de la chaîne logistique, de la conception au montage).

Lieu social et généreux

En plus d'être une opération de reconstruction de la ville sur la ville, Steel est le pivot de la requalification de la principale entrée de ville de Saint-Etienne menée par l'EPASE et les acteurs publics. Au plan économique, le projet s'inscrit comme un acteur de dynamisation locale avec un fort impact sur l'emploi, conforté par le succès du site depuis son ouverture.

Enfin, avec 35 000 m² de jardins paysagers, près de 1 200 arbres et un parcours biodiversité, ce parc urbain soigné et généreux renforce la flore locale et procure une nouvelle respiration à ses usagers. S'ajoutent à cela des espaces généreux pour se détendre et s'amuser.

Au programme des activités, un « trottipark », des équipements de street workout, un espace de ping-pong, un terrain de pétanque, ou encore une aire de jeux spectaculaire pour les petits. Un ensemble ludique qui côtoie un parcours artistique composé d'oeuvres ouvertes à tous, imaginées par David Mesguich et Tim Zdey à partir de l'identité stéphanoise.

Et toujours dans cette même veine culturelle, le concept Micro-Folie, porté par le ministère de la Culture, propose d'aller plus loin, avec un musée numérique grandeur nature réunissant plus de 1 000 chefs d'œuvre.