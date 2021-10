C’est un lieu emblématique de l'histoire de Paris qui reprend enfin vie, après plus de quatre ans de travaux et plus de dix ans après que le projet ait été lancé sur le papier. C’est peu de dire que le nouveau Carreau du Temple suscite une énorme attente. Et autant l’avouer de suite, le résultat est à la hauteur des espérances. Si l’ouverture officielle se déroulera les 25, 26 et 27 avril prochains, le public peut déjà avoir un avant-goût, ce samedi 22 février de 12h30 à 18h lors d’une journée portes ouvertes. Et à n’en pas douter, ce lieu devrait devenir incontournable dans la capitale. Ce qui frappe d’abord, c’est la beauté des lieux. Les halles ont su garder leurs lignes d’origine avec la présence de métal, de verre et de briques. Bref l’esprit de Jules de Mérindol, qui a construit le bâtiment en 1863 sur le modèle Baltard. La patte de l’architecte actuel, Jean-François Milou, c’est l’omniprésence du bois pour donner à l’ensemble un ton chaleureux et accueillant. Ce qui marque également, c’est la grandeur des espaces. La halle principale, c’est 1 800 m2 à l’abri d’une grande verrière à près de huit mètres de hauteur. Elle pourra accueillir jusqu’à 3 300 personnes. Au total, le nouveau Carreau du Temple compte 6 500 m2 répartis sur deux niveaux.