Le nouveau calendrier du Grand Paris Express

Pour le printemps 2024 (à temps pour les jeux olympiques et paralympiques) :

- Ligne 14 prolongée au nord et au sud, de l'aéroport d'Orly à Saint-Denis

Pleyel



Pour la fin 2025 :

- Ligne 15 au sud, de Noisy-Champs à Pont de Sèvres



Pour 2026 :

- Ligne 18, de Massy-Palaiseau à Saclay



Pour le second semestre 2026 :

- Tronc commun des lignes 16 et 17, de Saint-Denis Pleyel au Bourget RER

- Ligne 16, du Bourget RER à Clichy-Montfermeil

- Ligne 17, du Bourget RER au Bourget Aéroport



Pour 2027 :

- Ligne 18, d'Orly à Massy-Palaiseau



Pour 2028 :

- Ligne 16, de Clichy-Montfermeil à Noisy-Champs

- Ligne 17, de Bourget Aéroport au Parc des Expositions



Pour 2030 :

- Ligne 15 à l'ouest, au nord et à l'est, de Pont de Sèvres à Noisy-Champs

via La Défense et Saint-Denis Pleyel

- Ligne 17 du Parc des Expositions à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle

et au Mesnil-Amelot

- Ligne 18, de Saclay à Versailles