Le nouveau cabinet “Chemouli - Professions libérales”

Face aux enjeux actuels de l'ensemble des professions libérales, qui ont un rôle essentiel dans l'activité et la reprise économiques, et parce que l'innovation est plus que jamais vecteur de réussite, de performance et de valorisation, le cabinet Chemouli – Professions libérales accompagne les professionnels libéraux dans leur création de valeur, du projet entrepreneurial à la restructuration, avec la promesse de les soutenir dans la réalisation de leur ambition.

Le cabinet s'est construit autour de la volonté de proposer une offre de services ciblés, des thèmes autour desquels la nouvelle boutique d'avocats conçoit des solutions innovantes.

Une autre idée des professions libérales

Selon Audrey Chemouli, « nous sommes des entrepreneurs comme nos clients, parce que les professionnels libéraux sont des entreprises comme les autres. Nous les accompagnons par le développement de services cohérents et à la hauteur de leurs ambitions ». Nous tenons à offrir des services cohérente avec les défis que rencontrent les professions libérales notamment les avocats, dans une approche « fair cost».

Pour Hervé Chemouli, « l'époque que nous vivons, au-delà de la crise sanitaire et économique sans précédent, oblige chaque professionnel libéral à surmonter avec résilience et combativité les difficultés juridiques et financières à tous les stades de la vie de leur entreprise. Notre cabinet les accompagne dans ces défis ».

Les associés

Audrey Chemouli accompagne et conseille des professionnels libéraux dans le cadre de la structuration de cabinet, de constitution de legaltech et de rapprochement entre professions via

l'inter-professionnalité capitalistique ou d'exercice. Elle est membre élue du Conseil National des Barreaux (CNB) et dirige en son sein la commission Statut professionnel de l'avocat et a participé à la rédaction du guide sur la société pluri professionnelle d'exercice (SPE) et a préparé le projet de recommandation du CNB sur les activités commerciales de l'avocat.

Hervé Chemouli, quant à lui, accompagne et conseille de nombreux professionnels libéraux en matière de structuration, de difficulté d'entreprise et de conflits entre associés, fort de ses fonctions ordinales.

Au cours de sa carrière, Hervé Chemouli s'est engagé au sein de sa profession et a été Président du syndicat des Avocats Conseils d'Entreprises (ACE) à Paris, élu membre du Conseil de l'Ordre des Avocats et membre du Conseil National des Barreaux (CNB). Il prendra la présidence de l'Union Internationale des Avocats (UIA) en 2021.