Le notariat publie ses rapports annuels 2021

Ces deux rapports retracent les chiffres clefs et les temps forts du notariat et de l’institution en 2021. Ils mettent d’ailleurs en avant la mutation accélérée connue par la profession notariale depuis 2015 et qui s’est poursuivie en 2021.

Données clés de la profession

Selon le rapport annuel du CSN, au 31 décembre 2021, la profession comptait 16 747 notaires, contre 9 802 en 2015, dont 9 182 femmes (soit 54,8 %) et 7 565 hommes. En outre, le nombre de femmes notaires titulaires ou associées (5189) était plus important que celui des femmes notaires salariées (3993). Par ailleurs, l’âge moyen des notaires est de 44 ans et 6 mois, contre 48 ans en 2015.

Le nombre de collaborateurs est en constante augmentation, atteignant 64 200 contre 49 112 en 2015, dont l’exercice permet à la profession d’obtenir 10,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires et de collecter près de 35 milliards d’euros d’impôts.

Avec 6 727 offices et un total de 8 091 lieux de réception de la clientèle (1364 bureaux annexes inclus), les notaires reçoivent 24 millions de Français chaque année. Ils effectuent presque 1,2 million d’actes de ventes de logements anciens, enregistrent 22 781 nouveaux Pacs dans leur fichier dédié et effectuent 436 142 nouvelles inscriptions au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV).

Poursuite de la transition numérique

Le notariat poursuit à bonne cadence en 2021 sa transition numérique. Preuve en est, le cap des 20 millions d’actes établis sur support électronique a été franchi en novembre 2021 : le premier million avait été atteint en février 2015 et le 10 millionième acte authentique électronique avait été atteint en avril 2019. Par ailleurs, 90 % des actes authentiques sont aujourd’hui signés électroniquement et plus de 80% des offices sont équipés de systèmes de visioconférence.

Les notaires utilisent les outils technologiques pour répondre aux besoins spécifiques des notaires et des collaborateurs. Tel est l’objectif de l’intranet de la profession, le portail Real, sur lequel sont mus quotidiennement en ligne des outils d’information. Au 31 décembre dernier, il comptabilisait près de 160 millions de pages vues, soit + 48 % par rapport à 2020. La profession notariale est également présente pour ses clients sur les réseaux sociaux et internet. La plateforme Notaires.fr est forte de 18,7 millions de pages vues, de 11 millions de visites et de 7 millions de visiteurs. Sur ses comptes Twitter, Facebook et LinkedIn, la profession compte plusieurs dizaines de milliers d’abonnés et son compte Instagram, ouvert il y a tout juste un an, compte déjà 3 312 abonnés.

Pour plus de détails sur l’activité et les données de la profession, le Rapport annuel du notariat est consultable et téléchargeable à l’adresse https://fr.calameo.com/read/0051251989e95369df85d et celui du CSN à l’adresse https://fr.calameo.com/read/005125198cbe207d7d03b.