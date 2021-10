“Le Notariat a adopté le digital plus rapidement que n'importe quelle autre profession du droit”

Selon la Professeure des Universités, agrégée de droit privé à l'Université Paris Nanterre, « ce thème est également actuel et utile. Il permet de mettre en avant les avancées juridiques de ces 20 dernières années, résultant de la révolution numérique et d'anticiper celles à venir ».

Par ailleurs, Manuella Bourassin souligne la légitimité des notaires à aborder cette thématique, au regard de la digitalisation précoce, rapide et quasi-totale de cette profession, qui a été « la première profession du droit à intégrer le digital dans son quotidien ». A ce titre, elle rappelle que, depuis 2008, date de la création du Minutier central électronique du notariat (Micen), les actes notariés sont signés électroniquement. Les notaires s'appuient sur la dématérialisation à tous les stades de l'acte notarié et dans le cadre de toutes leurs relations avec leurs clients – consultations et signatures, coffre-fort électronique notarial etc. –, avec leurs partenaires publics et privés, ou encore avec les instances comme le Conseil supérieur du Notariat ou le ministère de la Justice. « Il n'est sans doute pas encore intuitif d'associer notaire et digital, mais pourtant le “cyber-notaire” existe bel et bien ! », insiste Manuella Bourassin.