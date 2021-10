Le “notaire créateur” type est une femme de 38 ans

L'accueil des nouveaux notaires, dits « bébés Macron », est un des sujets de discorde qui agite la profession ces dernières années. Soucieuse de protéger son maillage territorial, la profession notariale s'inquiète des éventuelles conséquences néfastes de cette nouvelle liberté d'installation.

2 355 « bébés Macron »

En effet, en application de la loi Macron pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances du 6 août 2015, 1 622 nouveaux notaires libéraux ont été nommés à la suite d'une première vague de création d'offices en 2016-2018, tandis qu'un arrêté du 3 décembre 2018 autorise une nouvelle vague de 733 nominations. Une arrivée massive de 2 355 nouveaux professionnels qui bouleverse la carte française des offices notariaux en élargissant considérablement la profession.

Ces premières vagues représentent une croissance supérieure à 20 % du nombre total de notaires qui s'établissait, au 1er janvier 2019, à 13 292 notaires et plus de 57 000 collaborateurs salariés. Parmi ces 13 000 notaires, 47,3 % sont des femmes et la moyenne d'âge est de 47 ans.

Il faut noter qu'aujourd'hui, la profession notariale accueille près de 20 millions de personnes chaque année dans ses 6 189 offices.

Entre huées et applaudissements, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a admis lors du 114e Congrès des notaires, en mai 2018, que « la question du rythme et du nombre de création d'offices devait être discutée ».

De notaires assistantes à notaires créatrices

Le premier observatoire des notaires créateurs est une étude réalisée par l'institut Think pour le cabinet de conseils aux entreprises Fiducial sur un échantillon de 200 nouveaux notaires libéraux déjà installés.

L'information capitale à retenir de cette enquête est que le “notaire créateur type” est une créatrice puisqu'il s'agit majoritairement de femmes, anciennement notaires assistantes, âgées de 38 ans en moyenne.

On note aussi que leur évolution professionnelle semble se dérouler à merveille car 67 % de ces nouveaux notaires estiment avoir été bien préparés à devenir chef d'entreprise, et que 41 % d'entre eux ont embauché au moins une personne.

En moyenne, leurs offices – d'une surface moyenne de 90m² - ont démarré leur activité 4,6 mois après leur prestation de serment, et signé 5,4 actes par mois depuis en moyenne 6,8 mois de création.

En revanche, seul 30 % des notaires créateurs disposent d'un site internet, une vitrine pourtant primordiale pour une étude nouvellement créée.

Lors de la soirée qui leur était dédiée organisée par Fiducial, cinq notaires créateurs, installés depuis quelques mois, ont partagé leur expérience et ont répondu aux questions les plus fréquemment posées. Par exemple : Comment procéder pour mettre en œuvre un plan d'action et écrire son business plan ? Quand et comment faire évoluer sa structure d'exercice ? Quand et quels profils embaucher ? Comment optimiser sa relation client ? Par quels moyens accroître la productivité de son étude ? Comment donner de la visibilité à mon office ?

Des échanges riches pour aider les nouveaux professionnels qui vont se lancer dans l'aventure de la création d'office ou susciter l'envie de prendre son envol.