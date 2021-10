Le nombre de seniors actifs en constante progression

L'augmentation du taux d'activité des seniors "s'est traduite à la fois par plus d'emploi et plus de chômage", a souligné l'Insee dans sa photographie du marché du travail en 2011.

Du fait du recul de l'âge à la retraite notamment, le taux d'activité a crû de 3,8 points en six ans, à 44,4%, en dessous de la moyenne européenne (50,9 %). Mais sous l'effet de la crise, le chômage des 55-64 ans a aussi progressé nettement depuis 2008, de 4,6% à 6,5%.

Entre 2010 et 2011, les plus âgés n'ont pas profité comme les jeunes du léger repli général du chômage. Le chômage touchait en moyenne 9,2% de la population active en 2011.

Globalement depuis 2005, la population active a augmenté d'un peu plus d'un million de personnes, dont 680 000 femmes.

En 2011, il y avait 28,4 millions d'actifs en France, dont 25,8 millions avaient un emploi, et 2,6 millions étaient au chômage au sens du Bureau international du travail.

Parmi les salariés (9 emplois sur 10), 86,5% travaillaient en contrat à durée indéterminée (contre 86,8% en 2008 et 87,6% en 2003). Les autres (12%) étaient en contrat temporaire (CDD, intérim) ou en apprentissage (1,5%).

Le temps partiel concernait en 2011 plus d'une personne sur six (17,9%), soit un point de plus qu'en 2008, avec en moyenne 23 heures travaillées par semaine. Les femmes "sont quatre fois plus souvent dans cette situation (30,1%) que les hommes (6,9%)", selon l'Institut national de la statistique.

Les situations subies de sous-emploi ont diminué légèrement mais restaient à un niveau élevé, avec 28 % de personnes à temps partiel souhaitant travailler davantage, soit 5,1% des travailleurs en 2011.

Ce taux "reflue en 2011 pour retrouver un niveau proche d'avant la crise" après avoir augmenté en raison du recours accru au chômage partiel, a noté l'Insee. Le phénomène a concerné 1,3 million de personnes en 2011, contre 1,5 million en 2010 et 1,2 million en 2008.

Pour les temps complets, le temps de travail hebdomadaire moyen s'élevait à 41 heures en 2011. Les trois-quart des personnes travaillaient dans le tertiaire. Par catégories socioprofessionnelles, on relevait 16% de cadres, 21% d'ouvriers, 23,2% de professions intermédiaires et 28% d'employés.