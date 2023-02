Le nombre de sans-abris augmente en Île-de-France

Plus de 2 000 volontaires à Paris et 1 400 dans les 27 villes participantes de la métropole du Grand Paris ont participé dernièrement à la 6e édition de la Nuit de la solidarité. Bénévoles, professionnels de l’action sociale, élus et associations étaient ainsi mobilisés, et d’après les premières estimations, 3 015 personnessans solution d’hébergement ont été recensées à Paris et 618 dans la métropole.

L’initiative a été saluée par Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris. « La mobilisation des communes de la Métropole du Grand Paris a permis, cette année encore, d’élargir le périmètre de la Nuit de la Solidarité, afin d’en faire une action de solidarité d’envergure métropolitaine. Cette édition a permis d’associer 3 fois plus de communes participantes et de bénévoles présents, dont je tiens à saluer le professionnalisme et l’engagement ».

« Une évolution extrêmement préoccupante »

Les résultats obtenus ont montré une hausse d’un peu plus de 15 % du nombre de personnes sans solution d’hébergement à Paris au regard de la précédente édition. « Ce chiffre confirme une évolution extrêmement préoccupante du nombre de personnes sans-abris sans solution d’hébergement. En dépit des efforts entrepris par les Pouvoirs publics, cette situation appelle à de nouvelles actions rapides pour prendre en charge ces personnes, en priorité les familles avec enfants et les plus vulnérables », a alerté Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, en charge de l’Urbanisme, de l’Architecture, du Grand Paris, de la Transformation des politiques publiques et des relations avec les arrondissements.

« La nécessité de la création de nouvelles places d’hébergement »

« Les résultats viennent entériner les inquiétudes exprimées par l’ensemble des acteurs, qui au quotidien luttent contre l’exclusion. Cette sixième édition confirme la nécessité de la création de nouvelles places d’hébergement par l’État et l’accélération de la mise en œuvre des actions définies dans le Pacte parisien de lutte contre l’exclusion, initié par la ville de Paris », a commenté Léa Filoche, adjointe à la mairie de Paris, en charge des Solidarité, de la Lutte contre les inégalités et contre l’Exclusion.