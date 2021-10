Le nombre de sans-abri à Paris en nette baisse, selon la mairie

Les quelque 2 000 bénévoles mobilisés par la mairie de Paris, qui orchestre l'opération en partenariat avec les acteurs de la solidarité, ont recensé environ 800 personnes de moins qu'un an auparavant (3 601 sans-abri), a indiqué Léa Filoche, saluant « le choix fait par l'Etat de s'engager dans une politique d'hébergement », notamment « en transformant les hôtels en centres d'hébergement d'urgence ». « L'Etat a clairement accentué sa politique de l'hébergement sur l'année 2020, en lien évidemment avec la crise sanitaire et ce sont plutôt les effets de la crise sanitaire qui ont mené à ce choix", a commenté l'adjointe (Génération.s) de la maire PS Anne Hidalgo.

La part des femmes parmi les personnes recensées est en légère baisse, à 11 % contre 14 % en 2020.Par arrondissement, la baisse est particulièrement spectaculaire dans le 19e ardt, dans le Nord-Est parisien, avec 242 sans-abri recensés contre 695 en 2020. Entre les éditions 2020 et 2021 de la Nuit de la solidarité, ce sont plus de 2 000 places d'hébergement d'urgence qui ont été ouvertes à Paris : 32 300 au total contre 30 245 un an auparavant. En conséquence, « ce n'est pas forcément signe qu'on est sur une baisse tendancielle », retient aussi l'élue Générations.s. « Je ne suis pas certaine que ça fasse baisser la totalité des gens qui ont besoin d'un logement pérenne. »

La Ville de Paris indique peser sur un quart de ce total via la mise à disposition de foncier, la gestion de centres ou le financement de structures. Le dépouillement du questionnaire, prévu pour début mai, devrait offrir un premier aperçu de l'impact de la crise sanitaire et économique sur cette population.

C'est désormais le secteur de Paris Centre qui compte le plus de sans-abri avec 367 personnes, même si le 12e (306) le dépasse si on lui ajoute les sans-abri du Bois de Vincennes (112), comptabilisés à part.