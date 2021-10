Le nombre de Franciliens exposés à la pollution en forte baisse

Beaucoup d'efforts restent néanmoins à faire. Une enquête de l'Ifop pour Airparif, montre à ce titre que la qualité de l'air est la principale préoccupation environnementale pour 65 % des Franciliens.

« Cette enquête démontre que le combat contre la pollution de l'air est partagé par l'ensemble des habitants de l'Ile-de-France », analyse Célia Blauel, adjointe à la maire de Paris en charge de l'environnement et du climat. « Cette préoccupation est même partagée par celles et ceux qui se déplacent en véhicules motorisés et qui sont d'ailleurs les premières victimes de leur propre pollution », selon Aurélie Solans, conseillère déléguée à l'environnement et membre du conseil d'administration d'Airparif.