Le nombre d'inscrits sur LinkedIn France dépasse la barre des 20 millions

En cette fin avril, LinkedIn France recense plus de 20 millions de membres inscrits et compte désomais dans sa communauté plus de deux tiers de la population active française. Ces membres, dont 75 % hors de Paris, se rendent sur la plateforme pour y trouver un emploi mais aussi s'informer et échanger avec leur réseau professionnel.

Depuis la crise du Covid-19, ce sont donc 20 millions d'inscrits qui ont profité des ressources de la plateforme spécialement mises en place pour aider en cette période de confinement.

Soutien du recrutement des professionnels engagés en première ligne

Pour soutenir les entreprises et les organisations des secteurs de la santé, de la grande distribution, de l'entreposage et du fret, ainsi que les associations de secours d'urgence, LinkedIn propose gratuitement plusieurs outils pour les aider à pourvoir des postes essentiels.

Dans le secteur médical, l'AP-HP, déjà partenaire de ce dispositif, a mis en ligne des offres d'emplois à destination d'infirmiers et d'assistants médicaux et, dans celui de la grande distribution, Système U s'est engagé à pourvoir 1 400 offres d'emplois pour des postes dans la vente, la caisse, la mise en rayon ou encore la logistique.

Parallèlement, Linkedin est partenaire de la plateforme gouvernementale « Mobilisation emploi », en proposant à ses membres, via une technologie en intelligence artificielle, plus de 12 000 offres relayées par Pôle emploi dans des secteurs identifiés comme prioritaires pour répondre à la crise sanitaire : la santé, l'aide à domicile, l'agriculture, l'agro-alimentaire, les transports etc.

Gratuité des formations LinkedIn Learning

La plateforme de formations en ligne LinkedIn Learning a mis gratuitement à disposition de tous les Français des parcours de formations sur différents thèmes comme le télétravail, le bien-être, la résilience ou encore la conduite du changement au travail pendant cette période de confinement.

Ce sont 57 000 heures de cours LinkedIn Learning qui ont été visionnées en France en mars, soit une augmentation de 45 % par rapport au mois précédent.

Relai des informations d'utilité publique

LinkedIn France se mobilise pour informer ses membres sur la pandémie et relayer les informations d'utilité publique. De nombreux outils éditoriaux ont été mis en place afin d'informer les membres sur la pandémie.

Ainsi, le site publie une page à la Une dédiée aux informations officielles, une édition spéciale dédiée aux actualités sur le coronavirus et mise à jour quotidiennement, une édition spéciale du Récap Actu dédié au télétravail, la page du groupe "Je télétravaille", qui compte près de 9 000 abonnés ainsi qu'une couverture des impacts de la crise sanitaire sur les professionnels de santé, de la grande distribution ou sur les demandeurs d'emploi. Enfin, le site a mis en place le hashtag #TousSolidaires pour mettre en lumière toutes les initiatives solidaires des membres, qui a déjà généré plus de 23 000 posts.