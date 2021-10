Le nom de Samuel Paty proposé pour le prochain collège construit dans le département

Comme le souligne Christian Favier, « Face à ce drame, le rôle essentiel des enseignantes et enseignants doit être réaffirmé au sein de la République. Il est de la responsabilité des Pouvoirs publics de renforcer leur soutien et de revaloriser cette noble profession. L'engagement quotidien de milliers de femmes et d'hommes, au service de la transmission du savoir et de l'émancipation, nous oblige toutes et tous. »