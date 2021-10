Le Nautic, du 6 au 15 décembre

Première certitude, le Nautic 2013 sera riche en nouveaux bateaux et en ,innovations. Chez le leader mondial Bénéteau bien sûr, et toutes les autres marques du groupe. Mais aussi chez les chantiers indépendants, comme Dufour qui présentera un digne, mais ultramoderne, successeur de l'Arpège, Fora Marine qui lui aussi mettra les petits plats dans les grands pour baptiser le très attendu RM890, Wauquiez, J Europe, Dehler, Hanse, Bavaria, toutes les nouveautés voile seront là. Du côté du motonautisme, Bénéteau lancera à Paris une toute nouvelle génération de bateaux à moteur, Jeanneau et Prestige présenteront encore une impressionnante brochette de nouveautés et tous les acteurs du marché feront de même, comme Sunseeker, Cranchi, Rhéa Marine, Chris-Craft, XO Boats, Boston Whaler, Ocqueteau et White Shark qui revient sur le devant de la Seine.

Ensuite, s'il se vend moins de bateaux dans un contexte économique décidément toujours difficile, la pratique ne baisse pas, au contraire. Il faut donc entretenir, rénover, rajeunir un parc de près de 500 000 bateaux en France. Les équipementiers, de l'électronique à l'accastillage et jusqu'aux maîtres voiliers, seront donc tous à Paris pour dévoiler leurs dernières innovations.