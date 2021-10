Le musée Marmottan Monet célèbre Henri Rouart

"Henri Rouart, l'œuvre peinte" réunit jusqu'au 11 novembre une quarantaine des œuvres de l'artiste en provenance de collections particulières et de musées français et suisse dans les salons du rez-de-chaussée du musée. "C'est l'artiste et son œuvre que le musée Marmottan Monet souhaite aujourd'hui mettre à l'honneur à travers cette exposition qui lui restitue sa véritable place au cœur d'une époque fertile et passionnante, dont il demeure une figure marquante", a indiqué Jean-Dominique Rey, commissaire de l'exposition.

"Loin d'être un simple amateur, il pratiqua la peinture durant toute sa vie et participa à presque toutes les expositions impressionnistes dont il fut également le mécène", a-t-il rappelé. L'exposition, qui invite à la découverte et à la réévaluation de l'œuvre d'Henri Rouart, met en valeur l'œuvre d'un peintre réputé à son époque mais discret et exigeant. L'exposition propose un parcours thématique, dont la section principale réunit une dizaine de toiles présentant des paysages de La Queue-en-Brie, les arbres étant le motif préféré de l'artiste. Cette petite ville était chère au peintre qui en fut maire de 1891 jusqu'à sa mort le 2 janvier 1912.