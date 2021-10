Le Mouves et le collectif #NousSommesDemain préparent leurs Universités d'été

Seront ainsi de la partie Elisabeth Moreno, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance chargée de l'industrie, Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Nicolas Schmit, commissaire européen à l'Emploi et aux Droits sociaux...

Depuis deux ans, ce rendez-vous annuel des entreprises engagées, en écho à la Rencontre des Entrepreneurs de France du Medef, est organisé par le Mouves et le collectif #NousSommesDemain pour challenger le modèle dominant et penser ensemble des modèles nouveaux et innovants pour répondre à l'urgence sociale et écologique.

Des plénières politiques, des talks, des workshops, des test&learn, des business meetings… sur lesquels seront présents notamment Fabienne Dulac, directrice générale adjointe, CEO d'Orange France, Gérald Karsenti, président de SAP France, Pascal Demurger, directeur général Maif, Stéphane Junique, président de VyV, ou encore Aurélien Barrau, astrophysicien et Laurence Tubiana, présidente de European Climate Foundation.

« Avec Eva Sadoun et tous les adhérents du collectif #NousSommesDemain nous sommes ravis d'accueillir un panel de speakers aussi prestigieux aux UEED 2020 ! Nous les remercions de venir contribuer aux réflexions sur la relance économique par la transition écologique et sociale ! », précise Jean Moreau, co-président du Mouves.

A cette occasion, le collectif #NousSommesDemain présentera son plan de relance de l'économie aux décideurs politiques et économiques présents, Ce plan se compose de 4 thématiques fortes : redynamiser des filières stratégiques en respectant les principes de proximité, de solidarité et de durabilité | construire une fiscalité sociale et écologique | faire de chaque Français les fers de lance de l'économie de demain | proposer un plan de transformation européen.

Ces Universités d'été seront également l'occasion pour chaque entrepreneur de progresser sur des axes concrets de la transition écologique et sociale des entreprises : sur la base des indicateurs de l'Impact Score, 12 workshops permettront de mettre en place des actions vertueuses pour s'engager au quotidien.