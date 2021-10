Le mouvement HLM vers la mutualisation de ses ressources

L'Union sociale pour l'habitat (USH), qui regroupe les organismes, va proposer à l'Etat, avant fin octobre, un "mémorandum des différentes pistes de mutualisation", a annoncé Marie-Noëlle Lienemann, sa présidente intérimaire, lors du 73e congrès HLM à Rennes. "Aucun euro ne doit inutilement dormir dans une caisse d'un organisme HLM", a-t-elle affirmé voulan que le mouvement HLM prenne en main son "destin" avant que le gouvernement s'intéresse à nouveau à ses fonds propres.



Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, confirmant la suppression pour 2013 du prélèvement de 245 millions d'euros sur la trésorerie des HLM décidée par l'ancien gouvernement, souhaite vivement une "utilisation optimale des fonds propres du mouvement HLM en faveur de la construction de logements". Reste à déterminer le sens de "l'utilisation optimale" des fonds propres dans une mutualisation, véritable "serpent de mer" des congrès HLM depuis de nombreuses années, entre des organismes et des régions soucieux de leur autonomie.



Surtout que Mme Lienemann a prévenu : pas question d'une "redistribution à l'envers" des régions pauvres (Auvergne, Champagne-Ardenne) vers les régions riches (IDF, PACA, Rhône-Alpes) où se fait le plus sentir un manque cruel de logements. "La mutualisation : oui, la spoliation, non" a affirmé avec force Mme Lienemann. Pour preuve de sa bonne volonté, le mouvement HLM a également proposé au gouvernement de réaliser "un premier programme de réalisation de 10 000 logements sociaux accompagnés" à destination des "personnes en grandes difficultés", plus stables et durables que les logements dits d'urgence ou de transition.

Mais Mme Lienemann a demandé que "l'Etat accompagne financièrement" le mouvement HLM "pour le suivi social" des personnes qui seraient ainsi hébergées.



L'USH souhaite également que le gouvernement obtienne des banques "une baisse de leur rémunération de la collecte du Livret A, une des principales sources de financement du logement social, afin d'obtenir une baisse du taux d'intérêt des prêts bonifiés de la Caisse des Dépôts (CDC).