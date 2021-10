Le Moovjee participera à la 4e edition de Bpifrance Inno Génération

En effet, 40 000 entrepreneurs s'uniront pour créer un salon professionnel centré sur le contenu et la rencontre business. Au programme, plus de 1 000 intervenants, 300 ateliers et conférences et 100 tops speakers français et internationaux.

LE RETOUR DU CONCOURS “PITCH TON INNO“

A l'occasion de cette 4e édition, le Moovjee et Bpifrance organisent un concours pour les jeunes porteurs de projet innovant intitulé « Pitch Ton Inno ! ».

Pour participer, c'est très simple, rends-toi à Bpifrance Inno Génération, le 11 octobre et Pitch Ton Inno en une minute chrono. Ton pitch sera enregistré par vidéo sur la boîte à pitch, puis envoyée aux jurés du concours. Il pourra également être envoyé par mail au créateur.

Le jury composé de Bpifrance, du Moovjee et d'entrepreneurs désignera le grand gagnant et deux coups de cœur. Les coups de cœur gagneront des livres «Jeunes, créez votre entreprise». En bonus, tous les participants auront le droit à un t-shirt Moovjee et à un emplacement privilégié avec toute la team Moovjee au concert qui clôture l'événement.

LE FESTIVAL DES INNOVATIONS

Le 11 octobre, ce sera l'occasion non seulement de faire entendre sa voix, mais également d'écouter celle des autres. En effet, le Moovjee organise une visite guidée du Festival des innovations, qui aura lieu au BIP pour permettre à ceux qui le souhaitent de découvrir neufs grands enjeux de demain.

Ayant comme sujet l'entrepreneuriat, en solo ou entre amis, ce parcours organisé permettra un accès facilité et une meilleure compréhension d'un des plus gros événements de l'écosystème entrepreneurial. Le Moovjee accueille également les groupes scolaires ayant ou souhaitant apporter un volet entrepreneurial à leurs programmes. À destination du public scolaire, ce parcours s'adapte et a été pensé de manière à sensibiliser et optimiser la découverte des nouveaux métiers et enjeux en incitant à l'action.

“MY GLOBAL START-UP” POUR CEUX QUI S'ATTAQUENT À L'INTERNATIONAL”

Cet atelier concerne les créateurs de start-up “born global” qui souhaitent s'internationaliser. Ces derniers devront pitcher à la vidéo-box “My Global Start-up” et envoyer leur vidéo à un accélérateur dans sa zone géographique cible. Le projet le plus prometteur se verra offrir un programme d'accélération de trois mois pour s'implanter à l'étranger.

Afin de finir cette journée en beauté et en festivité, un concert aura lieu sur la scène de l'Accor Hotels Arena.