Le monde du travail transformé par la crise sanitaire

En coordination avec le cabinet de conseil en ressources humaines LHH et le groupe IGS, la fondation The Adecco Group a dernièrement publié la 5e édition de l’Observatoire des trajectoires professionnelles. Cette étude quantitative, rédigée après l’interrogation de 1 000 actifs occupés représentatifs de la population active, fait état de la capacité des Français à anticiper les transformations du travail à venir et à construire leur parcours professionnel face aux mutations à plusieurs vitesses du monde du travail.

La crise sanitaire impacte encore 65 % des interrogés

Avec la crise sanitaire, depuis deux ans, les modes de travail ont fortement été modifiés. Après une situation de « tout télétravail », l’étude a révélé que plus de 60 % des actifs ne le pratiquaient plus. Pour un actif sur trois, la crise n’a finalement pas bouleversé sa situation de travail, nommée « îlot de stabilité » par l’Observatoire. Cependant. Pour plus de 65 % des interrogés, la crise sanitaire a toujours un impact sur leur travail, 40 % d’entre eux ayant même le sentiment que leur situation professionnelle s’est partiellement ou entièrement dégradée. Des vécus différents qui « complexifient la capacité des acteurs sociaux à poser un diagnostic clair sur les conséquences de la crise sanitaire sur le travail, tant cette dernière semble avoir eu des effets diffus et disparates » a précisé le rapport.

Beaucoup de transitions professionnelles à venir

L’Observatoire des trajectoires professionnelles a pointé au travers de ses travaux la volumétrie importante de transitions professionnelles vécues par les actifs, qui continuent d’augmenter. En effet, l’étude a indiqué qu’un actif sur trois avait connu un changement de travail en 2022. Parmi eux, 34 % ont déclaré vouloir déjà changer de profession dans l’année à venir. Enfin, 35 % des Français estimant que la crise a profondément et négativement transformé leur situation de travail, ont répondu vouloir changer de profession dans l’année à venir.

Digital et transition écologique, une prise de conscience très faible

« Les transitions professionnelles à venir sont nourries par les publics ayant déjà connu des changements durant l’année écoulée et par ceux ont été impactés négativement par la crise », a déclaré l’Observatoire, regrettant des mouvements et des trajectoires professionnels construits « en réaction, plus qu’en anticipation ». Alors que les actifs estimant que le digital allait impacter leur emploi étaient de 20 % en 2018, ils sont aujourd’hui 24 %. « Une prise de conscience sur ces enjeux encore très limitée », a souligné l’étude, qui s’étonne davantage encore des réponses sur l’impact de la transition écologique. Seulement 17 % ont estimé qu’elle impactera leur activité professionnelle.