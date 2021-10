Le monde du logement redoute des mois de paralysie

La question est cruciale pour ne pas ajouter une crise du logement à la récession qui s'annonce à cause du coronavirus, mais le secteur redoute des mois de blocage.

"Quand on sortira de la crise du Covid-19, la crise ne sera pas terminée" sur le marché du logement neuf, résume à l'AFP Nordine Hachemi, PDG de Kaufman& Broad, l'un des principaux promoteurs immobiliers français. Vu les mesures drastiques pour faire face à la pandémie de coronavirus, le monde s'oriente vers une récession cette année, selon le Fonds monétaire international (FMI), et la France ne fera pas exception, a reconnu le gouvernement. Dans ce contexte, éviter une crise du logement s'avère d'autant plus important qu'il représente une grande part dans les dépenses des ménages. Mais alors qu'il faut maintenir une offre solide de logements pour contenir les prix, le secteur redoute un blocage durable de la construction.