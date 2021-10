Le ministère des Armées noue un partenariat avec Yoopies pour faciliter la garde d’enfants de ses personnels

En offrant à ses personnels un accès gratuit à Yoopies, le ministère des Armées, via son opérateur social Igesa, étend la gamme des solutions destinées à faciliter la garde d’enfants : crèches minArm, réservations de berceaux, assistants maternels et prestations d’action sociale pour la garde d’enfant.

Yoopies facilite la garde d'enfants à domicile au-delà de la tranche 0-3 ans et permet au ministère d’aider les familles ayant des besoins de garde périscolaires, temporaires ou ponctuels. Cette solution complémentaire apporte une grande souplesse et favorise la prise en compte d’horaires atypiques et irréguliers, auxquels sont notamment soumis les militaires au regard de leur obligation de disponibilité.

270 000 personnels du ministère des Armées peuvent accéder à la solution Yoopies.

La facilitation de la garde d’enfant par le ministère contribue à la capacité opérationnelle des Armées, en répondant de façon concrète aux difficultés que rencontrent les familles, difficultés accrues par la disponibilité demandée au militaire et par les fréquentes absences prolongées du domicile. Elle répond également à la nécessité d’atténuer les impacts de la mobilité subie, laquelle conduit les familles à devoir chercher à chaque déménagement de nouvelles solutions de garde pour leurs enfants. Yoopies dispose en effet d’un réseau d’un million d’intervenants sur l’ensemble du territoire français.

Yoopies présente des avantages multiples : critères de recherche étendus, vérification des profils et diplômes, recommandation sociale, simulations de coûts. Pour simplifier l’accès aux services à domicile et offrir un parcours simple, rapide et sans rupture d’expérience, Yoopies collabore avec les administrations sociales. Toutes les démarches administratives sont automatisées : contrat, calcul, déclarations et sollicitations des aides de la CAF, déclarations auprès de l’Urssaf.

« Je suis très heureuse que nous lancions aujourd’hui une collaboration entre Yoopies et le ministère des Armées. Yoopies répond concrètement aux besoins quotidiens des familles, en leur apportant des solutions de garde d’enfants, partout en France, même à la dernière minute. Ces services sont essentiels pour les familles du ministère des Armées. Le métier de militaire n’est pas un métier comme les autres. Avant d’être un métier, c’est d’abord un engagement. Un engagement inconditionnel qui emporte avec lui de fortes contraintes, notamment pour la vie de famille », a déclaré la ministre Florence Parly lors de sa visite.

« La question de la garde d’enfants est une préoccupation importante pour la disponibilité des militaires. Yoopies a à coeur d’accompagner le ministère des Armées en proposant de réelles solutions pour décharger les familles des militaires et apporter un soutien dans leur quotidien particulièrement intense”, a ajouté Benjamin Suchar,fondateur de Yoopies.