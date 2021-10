Le ministère de la Justice recrute : 900 postes de greffiers à pourvoir

Les greffiers exercent leur fonction au sein d'un tribunal judiciaire ou de proximité, d'un conseil de prud'hommes, d'une Cour d'appel ou de la Cour de cassation. Ils sont présents à toutes les étapes de la procédure pénale ou civile dont ils sont les garants dans des domaines très divers : aux affaires familiales, en matières correctionnelle et criminelle, pour les contentieux techniques (terrorisme, santé publique, accidents collectifs, criminalité organisée, délinquance financières), etc. Collaborateurs indispensables des magistrats, ils accompagnent également les justiciables dans leur démarche. Rigueur, sens du contact, polyvalence font partie des qualités requises pour assurer ces différentes missions.

Neuf cents postes sont à pourvoir. Les candidats reçus au concours suivront une formation rémunérée de 18 mois. Cette dernière se compose d'un volet théorique, dispensé par l'École nationale des greffes de Dijon, et de stages pratiques effectués en juridiction. Elle a pour objectif de préparer les futurs greffiers aux différents aspects de la fonction dans des conditions optimales.

Une formation continue obligatoire de 10 jours minimum par an, pendant les cinq années suivant leur titularisation, permet par ailleurs aux greffiers d'approfondir leurs connaissances et d'élargir leur champ de compétence. Comme le précise le ministère de la Justice, leur carrière évolue dans les fonctions comme dans les responsabilités. Ils accèdent aux fonctions d'encadrement intermédiaire après des années d'exercice. Ils peuvent également passer le concours interne pour devenir directeurs des services de greffe et assumer des responsabilités encore plus importantes dans les tribunaux, les services administratifs régionaux et en administration centrale.