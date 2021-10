Le Mentorat Entrepreneurial a de l'avenir

Pour relancer l’économie, il faut relancer nos entreprises. Une initiative encourageante a récemment eu lieu au Ministère du redressement productif, via la signature d’une Charte nationale signée entre Arnaud Montebourg, ministre du redresse productif, et Dominique Restino, président de l’Association Française des Instituts du Mentorat Entrepreneurial (IME France).

Cette action vise à mieux encadrer les conditions dans lesquelles le système de Mentorat entrepreneurial est pratiqué en France, mais aussi à « labelliser » la démarche qualité de l’IME France sur cette question. Le Mentorat entrepreneuriat est un outil de développement au fort potentiel puisqu’il permet au « mentor » de transférer ses compétences, son expérience et savoir-faire, de manière bénévole, sans ingérence aucune dans l’entreprise du « mentoré », permettant ainsi son développement.

Il investit sa sagesse, son expertise et produit un effet positif et immédiat chez le « mentoré », grâce à la confrontation permanente d’idées, au partage d’une vision et à l’effet miroir qui se produit. Un chef d’entreprise est souvent centré sur son métier, ses problématiques et limité à son seul secteur d’activité. Le fait de pouvoir découvrir et comprendre d’autres problématiques est très enrichissant, ce constat vaut autant pour le mentor que pour le mentoré…

Alors, encourageons cette ambition nationale, en attendant qu’elle produise du résultat.