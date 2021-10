Le Medef promeut la Qualité de vie au travail pour les PME

Il ressort notamment que, pour 82 % des salariés interrogés - plutôt et tout à fait d'accord -, « la QVT de ma direction est un facteur très important pour moi ».

Cela confirme que la QVT, qui s'est progressivement introduite dans les grandes entreprises et a donné naissance à de nombreuses start-up, est reconnue comme facteur de cohésion décisif pour booster la motivation des équipes et mérite par conséquent d'être inscrite au cœur de la stratégie de l'entreprise.

Nouvelle philosophie sociale, la QVT ne doit pas se résumer à une fontaine à eau au fond du couloir et une salle de repos avec un baby-foot. Elle a cela de complexe qu'elle englobe à la fois les conditions, l'environnement et les relations de travail, la conciliation des temps, la reconnaissance du travail effectué, le climat social, l'égalité professionnelle, la rémunération, le partage de la valeur ajoutée de l'entreprise etc.

Autant de dispositions qui permettent aux salariés de se réaliser et de s'épanouir dans leur vie professionnelle tout en instaurant un climat de confiance, un environnement et une atmosphère propice à l'échange, au partage et au bien-être au sein de l'entreprise.

C'est pourquoi le Medef a souhaité mettre à la disposition des dirigeantes et des dirigeants d'entreprise, en particulier à l'adresse des TPE-PME qui s'intéressent à cette notion émergente, un nouveau guide qui est une « Introduction à la Qualité de vie au travail ».