Le Medef-Ile-de-France demande au gouvernement d'acter l'état de catastrophe naturelle

Face aux intempéries et aux inondations qui s'abattent particulièrement sur l'Ile-de-France depuis plusieurs jours, les Medef franciliens : Medef Ile-de-France, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95 appellent à la mobilisation et à la solidarité et apportent leur soutien aux entreprises franciliennes durement touchées par la forte crue. Eric Berger, président du Medef-Ile-de-France demande au gouvernement d'acter au plus vite l'état de catastrophe naturelle en Ile-de-France.