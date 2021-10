Le Medef francilien mobilisé pour booster l'apprentissage

Dans le cadre du plan #1jeune1solution, le Gouvernement a mis en place, à compter du 1er août dernier, des dispositifs d'aide pour l'apprentissage et pour les employeurs embauchant un jeune de moins de 26 ans. Le Medef Île-de-France soutient ce plan et se mobilise pour accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi et guider les chefs d'entreprise et les DRH dans leur démarche de recrutement.

© DR