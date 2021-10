Le Mastère s BIM de l'École des Ponts ParisTech et de l'ESTP PARIS

À l’heure où de nouvelles directives européennes sont adoptées pour encourager, voire rendre obligatoire l’utilisation du BIM pour les marchés publics de BTP, le Mastère Spécialisé a pour objectif de former des professionnels à utiliser la maquette numérique pour concevoir de façon intégrée et manager des projets de construction et d’exploitation de bâtiments neufs, existants, ou en rénovation, en prenant en compte, dans une approche «Constructibilité », les contraintes et modèles des différents acteurs. Le cursus vise à aider les différents professionnels, architectes et ingénieurs, à « travailler ensemble » grâce au BIM : système d’information interopérable, qui permet de répondre à l’ensemble des exigences techniques, réglementaires et environnementales, avec des coûts maitrisés. La formation, proposée au format Executive, en part-time (1 semaine de cours par mois pendant un an) est destinée à des cadres en poste ou à des jeunes diplômés de niveau Bac+5. Le MS s’adresse aux architectes, ingénieurs d’études, maîtres d’œuvre, conducteurs d’opération, économistes de la construction, géomètres, maîtres d’ouvrage public et privé, assistants maîtres d’ouvrage, chefs de produits industriels, exploitants, BIM managers et directeurs de synthèse désireux de concilier formation et vie professionnelle. Le Mastère Spécialisé est aussi conçu en association avec d’autres écoles d’ingénieurs et d’architecture (Arts et Métiers ParisTech, l’École nationale des sciences géographiques, le Centre scientifique et technique du bâtiment, les écoles d’Architecture de Marseille, Toulouse et Paris Val-de-Seine et ECOTEC).