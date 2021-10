Le Master II Droit Pénal Financier de l'Université de Cergy Pontoise parrainé par le cabinet FTMS

Le renforcement de la régulation financière du monde de la finance et la sévérité croissante des sanctions prononcées en cas d’infraction impliquent une parfaite compréhension des enjeux économiques et financiers, mais également juridiques, pour les acteurs clefs de la finance, que les associés et collaborateurs du Pôle Banque-Finance-International et du Pôle Pénal du cabinet FTMS côtoient tous les jours. Cette évolution nécessite une formation universitaire adaptée à ces nouvelles règles notamment aux exigences du contrôle des risques et de la conformité.

Pour Silvestre Tandeau de Marsac, avocat associé, co responsable du Pôle Banque-Finance-International du cabinet FTMS, « c’est un réel plaisir de parrainer –aux côtés d’HSBC– le Master II Droit Pénal Financier, dirigé par Anne-Dominique Merville, qui permet à ses étudiants de se préparer aux contraintes législatives et règlementaires de plus en plus fortes dans les circuits financiers, nationaux mais aussi internationaux ».



Comme chaque année, le master organise un colloque avec la participation active de ses parrains. Il aura lieu au printemps 2015 sur un thème d’actualité.