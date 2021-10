Le marketing complètement bouleversé par le coronavirus

La communication "à l'ancienne" est-elle en passe de devenir définitivement obsolète ? Alors que la crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné une crise économique mondiale sans précédent, toute la société se trouve aujourd'hui dans un état d'incertitude qui bouscule certains secteurs, comme le marketing et la communication.

De fait, selon l'étude menée récemment par Sortlist, le coronavirus a changé en quelques semaines toute la scène marketing en faisant exploser la demande dans les expertises numériques.Tous pays confondus, plusieurs secteurs font un véritable carton, essentiellement en raison du confinement qui a conduit les entreprises à miser sur leur présence en ligne :

la création d'applications web (+45,6 %) ;

la création de sites d'e-commerce (+41,64 %) ;

le SEO (+36,94 %) ;

et la stratégie digitale (+30,40 %).

A l'inverse, le nombre de projets dans le marketing événementiel et la création d'application mobile s'effondre. Dans ce dernier cas, ce phénomène s'explique sans doute par la priorité donnée au passage à un fonctionnement en ligne. Les entreprises préfèrent donc investir dans de nouvelles applications web et le développement d'une boutique en ligne.

Plus surprenant, la demande de publicité en ligne a chuté de près de 30 %. Une tendance similaire est observée dans tous les pays, et notamment dans les 5 pays natifs de Sortlist (France, Belgique, Espagne, Allemagne et Pays-Bas). Un paradoxe qui s'explique par la peur de réaliser des investissements publicitaires qui n'auraient pas un retour sur investissement positif.

La publicité traditionnelle est-elle « has been » ?

En France, en Europe et à l'international, le marketing événementiel semble totalement dépassé, les baisses allant de -30 jusqu'à -66 %. Un constat plutôt logique dans la mesure où les rassemblements sont interdits.

Toutefois, pour les fondateurs de Sortlist, il ne faut pas se tromper : dans le "monde d'après", il est certain que les marques et les entreprises devront opérer leur transformation digitale et se concentrer sur la diffusion de messages forts.

« La crise du Covid a accéléré une tendance que l'on observait déjà. Aujourd'hui, l'objectif du marketing est de se rapprocher de plus en plus du client. Et en temps de crise, il faut pouvoir s'adapter rapidement », souligne Nicolas Finet, co-fondateur de Sorlist.

Les tendances qui se dégagent pour l'avenir

Au vu des nombreuses données fournies par le Baromètre Marketing 2020, Sortlist considère que plusieurs tendances vont aller en s'accentuant :

un fort besoin de visibilité en ligne, qui se traduit par une demande d'expertise en SEO, e-commerce, stratégie de contenu et applications web ;

la recherche de maîtrise sur les coûts publicitaires, ce qui explique la baisse d'investissement en publicités traditionnelles mais aussi en ligne ;

l'importance d'être agile, ce qui implique pour les entreprises de s'entourer de partenaires hyper spécialisés.