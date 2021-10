Le mariage contracté par intérêt peut être annulé

L'union matrimoniale, selon le code civil, est destinée à créer une communauté de vie entre les époux afin de créer une famille et d'élever les enfants. La justice rejette, dans cette décision, l'argument d'une veuve qui admettait avoir épousé un homme pour son argent mais qui expliquait n'avoir fait que profiter d'un avantage inhérent au mariage. L'épouse ajoutait que la liberté du mariage devait lui permettre de se marier valablement, quelle que soit la finalité poursuivie, puisque son idée ou son projet personnel ne regardaient qu'elle-même et non la société. Pour les juges, le mariage peut au contraire être annulé puisque l'épouse, animée seulement d'une "intention de lucre et de cupidité", n'avait pas l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale.