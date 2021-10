Le marché international de Rungis poursuit sa digitalisation

Cette concession de service, attribuée au groupement à l’issue d’un appel d’offres, va poursuivre la digitalisation du marché, au bénéfice de tous les acteurs de la chaîne de valeur, et principalement les grossistes.

D’ici la fin de l’année, l’ensemble des professionnels de l’alimentation qui s’approvisionnent tous les jours à Rungis pourront bénéficier d’un mode de commande digital supplémentaire. Il leur sera possible de passer leurs commandes en quelques clics sur une plateforme simplifiée et ergonomique, permettant de choisir des produits de l’ensemble des secteurs du Marché : produits carnés, marée, produits laitiers et de gastronomie, fruits et légumes. De la solution informatique à la logistique, les commandes seront gérées par le groupement ayant présenté la meilleure offre :

- Califrais, la start-up qui révolutionne l’approvisionnement en produits frais des professionnels pour la partie digitale et technologique.

- STEF, leader européen de la supply chain alimentaire.

- Webhelp, leader européen de l’externalisation de l’expérience client.

Cette nouvelle version de la marketplace rungissoise à destination des professionnels s’articulera autour d’une promesse : « une commande passée jusqu’à minuit sera livrée le lendemain à Paris » et garantira aux clients du Marché une commande et une facturation uniques, permettant ainsi un gain de temps et un impact environnemental amoindri non négligeables.