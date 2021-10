Le marché immobilier français 2012-2013

Ouvrage de référence pour les acteurs de l’immobilier, qu’ils soient investisseurs, utilisateurs, promoteurs, commercialisateurs, gestionnaires, conseils, chercheurs ou médias, le Marché immobilier français synthétise toutes les connaissances, études et analyses de l’IEIF sur l’immobilier d’entreprise et sur le logement, en France et en Europe, mais également région par région, dans un chapitre à part. Il dresse le bilan actualisé des marchés et dessine leurs perspectives d’évolution, tant au niveau des flux (production dans le neuf, transactions dans l’ancien, prix, financements, rendements, etc.) que des stocks (parcs tertiaire et résidentiel, leur état, les statuts d’occupation, etc.).