Le marché des bureaux en Île-de-France au 3e trimestre

Le repli des commercialisations au 3e trimestre est surtout sensible dans l'Ouest francilien où le marché est en perte de vitesse (87 000 m2 traités dont une seule signature de plus 5 000 m2) et ce, après un démarrage tonitruant. Ce résultat décevant impacte la progression du volume placé qui affiche désormais une baisse de 4 % en un an avec 480 000 m2 depuis le début de l'année. Les utilisateurs ont pourtant un large choix en termes d'offres sur ce secteur comme en atteste un taux de vacance supérieur à 10 %, Selon Cushman & Wakefield, aux antipodes de cette tendance, Paris enchaîne les plus-hauts historiques, trimestre après trimestre ,– 784 000 m2 commercialisés au cumul de l'année, soit une croissance de 5 % en un an – alors même que l'offre immédiatement disponible continue sa chute libre (2,2 % de taux de vacance). Paris est donc en passe de franchir la barre symbolique du million de mètres carrés en 2018 et ce pour la troisième année consécutive. A mi-chemin de ces deux tendances extrêmes, la première couronne conserve son acquis de croissance du début d'année, soutenue par trois transactions d'envergure et la très bonne dynamique d'un secteur Sud qui profite à l'évidence du report depuis Paris de certains utilisateurs. L'accélération des transactions est également sensible à La Défense qui affiche une progression de 18 % de sa demande placée

– 119 000 m2 sur les neuf premiers mois de l'année – à la faveur de plusieurs grands mouvements.

Trois millions de mètres carrés d'offre immédiate

Dans ce contexte de marché, l'offre immédiate de bureaux franchit, à la baisse, le seuil des 3 millions de mètres carrés (-15 % en un an), soit un taux de vacance de 5,3 % pour l'ensemble de la région Ile-de-France. Ce ratio se décline, selon les secteurs, dans une fourchette encore très large, allant de 2,2 % à Paris, à 4,9 % à La Défense et plus de 10 % dans le Croissant Ouest.

Ce volume d'offre et plus encore sa composition – moins de 20 % de première main – nous éclairent sur les évolutions des loyers moyens de transactions de bureaux neufs ou restructurés : à Paris, la barre symbolique des 700 euros/m2/an est officiellement franchie dans le QCA, et même 750 euros/m2/an pour les prises à bail du trimestre. Cette tendance haussière est aussi perceptible à Paris Centre Ouest avec une moyenne de valeurs locatives à 610 euros/m2/an depuis le début de l'année, et, dans une moindre mesure à La Défense (480 euros/m2/an, +7 % en un an). Ailleurs, les évolutions sont plus discrètes (+3 % en un an) : 360 euros/m2/an en moyenne dans le Croissant Ouest et 300 euros/m2/an en première couronne. À l'échelle de l'Ile-de-France, les loyers de seconde main sont, eux aussi, orientés à la hausse (+6 % en un an) ; c'est essentiellement le marché parisien qui profite de cette bonne dynamique avec une moyenne de 580 euros/m2/an pour le QCA.