À deux pas de la Cathédrale, la vie suit son cours, même si le Pont au Double est fermé et si des barricades entourent l’édifice côté nord. Les créateurs, qui s’installent chaque année sur la rive gauche pour le marché de Noël de Paris Notre Dame, seront fidèles au rendez-vous : un événement éco-responsable, artisanal et gourmand incontournable pour dénicher des cadeaux de Noël originaux.

Un grand rendez-vous artisanal et gourmand

Le Marché de Noël Notre Dame, est l'événement principal orchestré par l'Art et la Seine pour ses adhérents artisan d'art et artisans créateurs français. Cette année, il aura lieu du 10 au 26 décembre dans le charmant square René Viviani, niché au bord du Quai Montebello, où trône le plus vieil arbre de Paris du haut de ses quatre siècles. Les visiteurs pourront profiter d’une vue imprenable et d’une grande beauté sur la vieille dame de l’Île de la Cité, de jour comme de nuit.

Le marché de Noël Paris Notre Dame réunit des artisans d’art, des créateurs, et des autodidactes qui proposent leurs créations dans des collections limitées ou des pièces uniques. Il met en lumière des univers riches et variés. Certains artisans fabriquent leur matière première, d’autres modèlent, émaillent recyclent, sculptent, soufflent, cousent ou tricotent.

D’un stand à l’autre, les visiteurs pourront découvrir des objets qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs : tableaux, bijoux, objets en marqueterie, bougeoirs, vaisselle, décorations de Noël, maroquinerie, ferronnerie d’art, bougies, etc. Des petits producteurs proposent également de la gastronomie française de qualité : douceurs sucrées ou salées sont à la dégustation. Le marché de Noël Paris Notre Dame est ainsi idéal pour dénicher des produits made in France, des concepts innovants et des cadeaux qui mettent à l’honneur le savoir-faire d’artisans talentueux.

Une mission : aider les artisans et créateurs

En organisant chaque année le marché de Noël Paris Notre Dame, l’association L’Art et la Seine souhaite permettre aux artisans et créateurs de continuer d'exposer et vendre leurs créations afin d'en vivre correctement, ce qui est aujourd'hui difficile. Nina Petithalgatte, la fondatrice de l’association, aimerait bénéficier de davantage de soutien. « La redevance du sol à Paris et la location des squares sont très coûteuses : c’est d'ailleurs le poste le plus élevé dans notre organisation logistique », explique-t-elle. « Nous souhaiterions que l'État soutienne financièrement des initiatives individuelles et associatives comme ce marché de Noël. En effet, les artisans de ces petits métiers ont souvent du mal à joindre les deux bouts », poursuit-elle.