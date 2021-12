Le marché de Noël alsacien de retour à la gare de l’Est

Comme à son habitude, le marché de Noël alsacien de la Gare de l’Est va s’installer à partir du premier décembre sur le parvis de la gare. Il revient après une année d’absence en raison de la crise sanitaire pour une 39e édition. Pendant deux semaines, le meilleur des produits du terroir de la région Grand-Est sera proposé aux voyageurs de la gare de l’Est ainsi qu’aux Parisiens friands de spécialités alsaciennes. Les visiteurs pourront ainsi partir à la découverte des traditions gourmandes et des saveurs des Noëls alsaciens.

En Alsace, les produits mis à l’honneur pour les repas de Noël sont le foie gras d’oie pour l’entrée et les spaetzles en accompagnement d’une oie rôtie pour le plat principal. Les spaetzles sont un type des pâtes typiques de la région alsacienne et d’Allemagne. Si beaucoup de produits typiques de Noël seront mis à la vente lors de ce marché, de nombreux autres produits alsaciens seront proposés aux visiteurs. Chaque jour pendant ce marché, un panier gourmand, composé de produits alsaciens sera mis en jeu. Pour tenter de le remporter, il faudra répondre correctement à trois questions sur l’Alsace.

De nombreux artisans présents

Cette année encore, de nombreux producteurs et artisans ont répondu présent pour cette nouvelle édition du marché de Noël. Parmi eux, la distillerie Meyer. Cette institution propose des eaux-de-vie de fruits, des liqueurs et du whisky alsacien. Basée à Hohwarth, la famille Meyer distille chaque année plus de trente variétés de fruits et de baies. Elle proposera également aux visiteurs du marché de Noël de découvrir leur gamme apéritive, composée de pastis, d’aslaquina et de gin.

Les amateurs de fromage pourront, quant à eux, trouver leur bonheur auprès des équipes de la ferme-auberge Christlesgut. Cette ferme nichée au cœur du parc naturel du ballon des Vosges, dans la vallée du Munster. Tous les fromages emblématiques de leur région seront proposés par la famille de producteurs. Ils attendent avec impatience ce moment de l’année : Le marché de Noël de Paris est un marché d’artisans. Il est authentique. Vous ne retrouverez pas nos produits sur les marchés de Noël alsaciens, car nous faisons chaque année le déplacement jusqu’à la capitale. »

Le marché de Noël alsacien sera ouvert tous les jours de 9h à 9h30 sauf le dimanche, où les producteurs vous accueilleront à partir de 10h, jusqu’à 19h. Outre les produits culinaires et spécialités de Noël, des décorations et autres produits de Noël seront mis à la vente.