Le marché de l'ancien dans le Grand Paris

Tous les marchés franciliens ont ainsi connu une augmentation de leurs ventes de logements anciens, lorsque l'on compare les 2e trimestres 2018 et 2019. Cette progression s'amplifie à mesure qu'on s'éloigne de la Capitale, de ses tensions, de son manque d'ore et de ses prix élevés. Au 2e trimestre 2019, les ventes n'ont augmenté que de 3 % dans Paris par rapport au 2e trimestre 2018. En petite couronne, les ventes progressent de 8 % (9 % pour les appartements, 5 % pour les maisons) et se situent 15 % au-dessus de celles d'un 2e trimestre moyen de la période 1999-2007.

De son côté, la grande couronne connaît une nouvelle expansion de son activité de 15 % par rapport au 2e trimestre 2018. Le marché des appartements y est le plus dynamique de l'Ile-de- France, avec une hausse du nombre de ventes trimestrielles de 19 % par rapport à l'an dernier (contre 11 % pour les maisons), de 45 % par rapport à un trimestre moyen de ces 10 dernières années et de 30 % par rapport à la période 1999-2007. Avec

37 000 appartements vendus sur 12 mois de juillet 2018 à juin 2019, davantage d'appartements ont été vendus en grande couronne que dans Paris. Cela ne s'était encore jamais produit et ces tendances pourraient être appelées à se prolonger au vue de la construction neuve.

La hausse des prix se poursuit

D'après la valorisation de l'indice Notaires-Insee, le prix au mètre carré ressort à 9 890 euros dans Paris au 2e trimestre 2019, en hausse annuelle de 6,3 %. Il approche 14 000 euros dans le 6e arrondissement et dépasse 12 000 euros dans cinq arrondissements. Il ne reste que trois arrondissements (les 13e, 19e et 20e ) à moins de 9 000 euros le mètre carré.

Les indicateurs avancés des Notaires du Grand Paris, fondés sur les avant-contrats, montrent que l'indice des prix a dépassé les 10 000 euros le mètre carré en août dernier. Le plafond de verre de 10 000 euros le mètre carré a donc largement été percé et la hausse des prix se prolongera encore cet automne, avec même une petite accélération. Le prix au mètre approcherait 10 300 euros le mètre carré en octobre 2019 dans la capitale (+7,8 % en un an).

En petite couronne, au 2e trimestre 2019, les hausses des prix se poursuivent à un rythme annuel d'environ 4 % à 5 % pour les appartements et avoisinent 3 % pour les maisons.

En en grande couronne, les variations de prix restent plus modérées et au 2e trimestre 2019 les prix au mètre carré étaient encore inférieurs aux pics de l'année 2011. Pour les appartements les hausses de prix, comprises entre 1 % et 2 % environ en un an au 2e trimestre 2019, sont proches du niveau de l'inflation.

D'une manière générale, et d'après les indicateurs avancés basés sur les avant-contrats de vente, la hausse des prix devrait légèrement s'accélérer d'ici octobre 2019, mais sans changement fondamental dans le rythme annuel de progression.

Les notaires attendent de la continuité

Selon les Notaires du Grand Paris, les premiers résultats de ventes en juillet 2019 s'inscrivent dans la continuité du 1er semestre de l'année, avec un marché qui fonctionne toujours sur les mêmes bases. La très bonne tenue des ventes reste liée à la faiblesse des taux d'intérêt, le souhait d'être propriétaire étant très profondément ancré chez les ménages. Les Notaires du Grand Paris observent que de nombreux acquéreurs qui achètent pour se loger se focalisent davantage sur leur capacité financière à rembourser leur emprunt, parfois sur une durée longue, sans nécessairement anticiper une plus-value. Cependant, les tensions sur les prix sont là, particulièrement dans Paris où les hausses se sont accumulées ces dernières années pour atteindre un niveau très élevé, et, de plus en plus en petite couronne. Le marché de la grande couronne reste à l'inverse plus fluide et plus facile d'accès. Les perspectives d'activité restent donc dynamiques pour les prochains mois. Cependant, à plus long terme la nécessité de renouveler l'offre deviendra toujours plus nécessaire pour maintenir les capacités à acheter des ménages sur un territoire très attractif.



Au 2e trimestre 2019, les plus fortes hausses de prix sont localisées dans des arrondissements chers