Le marché d'aménagement de la gare Le Bourget Aéroport attribué

Le montant du marché s'élève à 33,7 millions d'euros (hors taxe) hors parties à bons de commande. Les travaux qui débuteront en juillet 2022 comprennent notamment la réalisation de travaux de clos couvert, de second œuvre et finitions, d'installations techniques notamment courants forts, courants faibles, chauffage ventilation climatisation désenfumage, plomberie et voirie réseaux divers.

La gare Le Bourget Aéroport, implantée sur les territoires des communes de Dugny et du Blanc-Mesnil, assure la desserte directe de l'aéroport de Paris-Le Bourget (premier aéroport d'affaires européen), du Musée de l'Air et de l'Espace (MAE) et du Parc des expositions du Bourget. Elle améliore considérablement l'accessibilité de ces équipements et services, améliore la mobilité au sein du territoire et engendre des opportunités de développement économique majeur. Avec l'arrivée du Grand Paris Express, Paris, La Défense, Créteil Université ou encore Noisy - Champs se situeront à moins de 45 minutes de la nouvelle gare.

Le bâtiment de la gare est conçu par l'agence d'architecture Atelier Novembre. La maîtrise d'œuvre est confiée au groupement Sweco Belgium / Ingérop / AIA Ingénierie.