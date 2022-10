Le marché aux oiseaux de Paris définitivement fermé fin décembre

« Dernier lieu de vente de ce type sur le domaine public » de la capitale, ce marché aux oiseaux, qui s'installe chaque dimanche dans les halles du marché aux fleurs Elizabeth-II (4e arrondissement), concerne encore dix commerçants, précise la Mairie. Elle leur a « formulé une proposition d'accompagnement, une majorité d'entre eux ayant commencé à diversifier leur activité » depuis la décision de principe, prise en février 2021, de mettre fin à ce commerce.

Le Conseil de Paris avait alors voté l'interdiction à la vente d'oiseaux et autres animaux vivants sur ce marché aux fleurs remontant au XIXe siècle, et qui doit être rénové entre 2023 et 2025. Le maire adjoint, Christophe Najdovski, chargé de la condition animale, avait alors justifié cette décision par l'existence d'un trafic d'oiseaux dont le marché était “l'épicentre”, et des conditions de présentation des oiseaux « inacceptables au regard des conditions de bien-être des animaux requises

aujourd'hui ».