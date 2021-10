Le mandat « 20 jours chrono »

Ce nouveau mandat lie le vendeur d’un bien immobilier à son conseiller OptimHome pendant 20 jours, période pendant laquelle le conseiller OptimHome doit prouver son efficacité. Comme le précise Frédéric Pitout, président fondateur d’OptimHome, « ce mandat exclusif a été imaginé pour servir au mieux les clients vendeurs d’un bien immobilier, en répondant à leur besoin de souplesse et de liberté et instaurer et favoriser une relation de confiance avec leur conseiller en immobilier indépendant du réseau ».

D’autre part, il s’agit de mettre à la disposition des conseillers OptimHome un outil novateur et efficace afin de leur permettre de se démarquer de la concurrence et d’accélérer ainsi le cycle de vente.

Selon Frédéric Pitout, « en France, les particuliers sont encore trop nombreux à s’affranchir du service d’un professionnel pour l’achat ou la vente d’un bien immobilier. Ce mandat avec un engagement limité permettra de pouvoir expérimenter naturellement le rôle et la valeur ajoutée d’un professionnel ».