Le management stratégique des risques juridiques,

RSE, lutte contre la corruption, gestion des données personnelles….cet ouvrage offre une analyse stratégique et opérationnelle des nouveaux défis que rencontrent les juristes d’entreprise. Pratique et opérationnel, cet ouvrage a pour ambition de démontrer comment le droit et le juriste se positionnent au cœur de la stratégie de l’entreprise et s’appuie sur des témoignages de juristes d’entreprise et des études de cas de stratégie juridique des organisations.

L’auteur, Franck Verdun, est avocat, associé fondateur du cabinet Verdun Verniole Avocats, dont il dirige le département droit social.