Le maire de Montreuil demande un moratoire sur la fermeture de classes dans sa commune

En outre, depuis 2020, début de la pandémie, le maire de Montreuil n'a de cesse de demander un moratoire sur les fermetures de classes sur la commune, annoncées par l’Éducation nationale. La crise sanitaire a accru les besoins éducatifs dans le département, car les conséquences de la pandémie ont aggravé les inégalités préexistantes et fragilisé un peu plus encore les enfants dont les familles vivent des situations économiques de plus en plus complexes. Un plan de rattrapage pour l'éducation est urgent.

Pour Patrice Bessac, il est indispensable que le service public de l'éducation s'adapte à ces nouvelles données afin de garantir à chaque enfant un enseignement de qualité et le bon déroulement de sa scolarité. « Pourtant », estime le Maire de Montreuil, « l’État poursuit son désengagement caractérisé par le manque de moyens humains alloués aux établissements scolaires ».