Le Maghreb, un relais de croissance pour les experts-comptables

LES OPPORTUNITES DES AFFAIRES

Climat des affaires

La compétitivité des coûts & les fondamentaux économiques forts et stables

À même pas 15 km de l'Europe, les pays du Maghreb se positionnent comme une plateforme compétitive à l'export. Les charges salariales sont réduites, le salaire moyen n'atteint pas 400 € par mois. Les coûts à l'export ne dépassant pas 600 € en moyenne par conteneur, ce qui en fait les taux les plus compétitifs du monde. Les charges fiscales sont réduites avec une exonération totale des impôts sur les sociétés pour les entreprises installées dans certaines zones d'activité ou dont l'activité est destinée à l'export. La préservation des équilibres macroéconomiques est une préoccupation majeure des Pouvoirs publics. Plusieurs actions et réformes à caractère structurel ont été entreprises en vue de mettre les pays sur la voie d'une croissance forte et durable. Au Maghreb, l'économie est en croissance continue avec un taux moyen de 4 %. L'inflation est maîtrisée, malgré les fluctuations des prix du pétrole et des matières premières.

L'accès à un marché de plusieurs milliards de consommateurs

Dans le cadre de leur stratégie globale d'ouverture et de libéralisation, les pays du Maghreb ont procédé, durant la dernière décennie, à la mise en place d'un cadre juridique propice au développement de leurs relations commerciales avec certains de leurs partenaires potentiels, à travers la conclusion d'accords de libre-échange donnant l'accès en franchise de droit à un marché de plusieurs milliards de consommateurs.

Des infrastructures aux standards internationaux

Le Maroc, par exemple, est considéré comme le 1er en Afrique en matière de qualité des infrastructures selon Global Competitiveness Index - WEF 2016-2017. Depuis plus d'une décennie, il a lancé des projets de grande envergure visant à élever ses infrastructures aux standards internationaux, notamment le port Tanger-Mediterranée, entré en service en 2007 avec une capacité globale de 9 millions de conteneurs et une plateforme industrielle de 5 000 hectares.

La politique d'aménagement en Algérie, quant à elle, a délimité 174 zones d'expansions touristiques réparties à travers tout le territoire national et qui donnent la possibilité aux investisseurs de réaliser leurs projets dans des zones balnéaires, sahariennes, urbaines, rurales, ou climatiques. Plus de 40 millions d'euros ont été dépensés pour les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires depuis 2000. Le littoral algérien compte 51 infrastructures maritimes : 11 ports de commerce, 2 ports pétroliers, 41 ports de pêche et un port de plaisance. Les aéroports ouverts à la circulation aérienne civile sont de 32 plates-formes.

Le réseau routier tunisien s'étend sur environ 20 000 km de routes sur plus de 500 km d'autoroutes sur l'ensemble du territoire. Il relie les principaux centres urbains et sites de développement potentiels et permet une grande efficacité des services de transport. Sans cesse développé, le réseau routier compte atteindre plus de 1 000 km d'autoroutes à la fin du plan de développement quinquennal (2016-2020).

Un capital humain qualifié et performant

Au Maghreb, les ressources humaines constituent un atout majeur au service de l'investissement compétitif et de la création de valeur ajoutée. La population est jeune et active. Les ressources humaines sont qualifiées avec des milliers de diplômés par an et la diversité de la formation et les établissements de formation publics ou privés. Une population qui se caractérise également par de grandes capacités linguistiques.

Un environnement favorable des affaires

Les pays du Maghreb ont gagné plusieurs rangs dans le classement Doing Business 2017 Le Maroc par exemple a été classé 2e pays Africain et 4e dans la région MENA. En 7 ans, le pays a gagné 60 rangs dans le classement. Afin de promouvoir l'acte d'investir, un intérêt particulier est accordé par les trois pays à l'amélioration du climat des affaires et plusieurs dispositifs visant à renforcer la concurrence et la transparence ont été mis en place. Les pays du Maghreb visent à simplifier les procédures administratives aux entreprises, renforcer le système de droit des affaires (des lois sur la concurrence et la liberté des prix, des lois sur les groupements d'intérêts économiques, des lois sur la propriété industrielle et intellectuelle…)

Des stratégies sectorielles ambitieuses et opportunités d'investissement

Une série de plans sectoriels, à même d'assurer une croissance économique forte, durable et créatrice de richesses, a été mise en place par les pouvoirs publics dans les trois pays du Maghreb. Ces plans s'inscrivent dans une double logique de modernisation de secteurs traditionnels.

Au Maroc

- Plan Industrie Eco-systems performants 2020 : lancé en 2014, vise à donner une impulsion nouvelle au secteur industriel et ainsi renforcer son positionnement en tant que levier majeur de croissance. S'étalant sur la période 2014 – 2020, il assigne au secteur les objectifs généraux suivants : atteindre 23 % du PIB global, la création de 500 000 emplois et la mise en place un fonds pour le développement industriel dépassant les 3 M€.

- Tourisme Vision 2020 : lancée en 2010 afin d'attirer plus de 20 m de touristes avant 2020. Les nombreux atouts et potentialités du Maroc lui ont permis de devenir une destination touristique fortement prisée. Avec des paysages contrastés et variés (3 500 km de côtes, montagnes, déserts…), un riche patrimoine culturel (villes impériales, médinas, gastronomie et artisanat), le Maroc constitue une expérience touristique unique et diversifiée à seulement 2 h 30 de vol des principales villes européennes.

- Energies renouvelables 2020 : lancée en 2009 et visant à dépasser 40 % de l'énergie locale. Avec des ressources solaires abondantes (un potentiel de 2 600 kWh/m²/an) et une position stratégique au cœur d'un carrefour énergétique (Connexion au réseau électrique espagnole par deux lignes de 400 kV/700 MW), le Maroc offre ainsi plusieurs opportunités d'investissements dans le secteur de l'énergie solaire thermique et photovoltaîque.

- Agriculture Plan Maroc Vert 2020, lancée en 2008 afin de moderniser le secteur agricole avec plus de 15 M€ d'investissements publics et privés. Le Plan Maroc Vert s'articule autour de deux piliers : le développement accéléré d'une agriculture moderne et compétitive, vitale pour l'économie nationale et l'accompagnement solidaire de la petite agriculture.

- Secteur minier 2025 qui vise la création de plus de 30 000 emplois d'ici là.

Le Maroc offre beaucoup d'opportunités d'investissement également dans d'autres domaines notamment : la logistique et les TIC. La stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique, qui a fait l'objet du contrat-programme 2010-2015, a permis de réduire les coûts logistiques de 20 à 15 % du PIB. Le Plan Maroc Numeric 2013 a été construit autour d'une vision et des ambitions claires visant à positionner le pays parmi les pays émergents dynamiques dans les technologies de l'information et de la communication.

En Algérie

Riche en ressources naturelles et stable économiquement, l'Algérie a su attirer des flux croissants d'IDE ces dernières années. Cette tendance a été suivie récemment d'un regain d'intérêt des investisseurs du Golfe. En 2016, l'Algérie a notamment conclu plusieurs accords d'investissement importants avec l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis. Le développement des gisements d'hydrocarbures restants nécessitera des flux d'IDE conséquents dans les années prochaines. En outre, la construction d'un complexe sidérurgique a commencé en 2015, le Qatar possédant 49 % du capital du projet estimé à 2 milliards d'euros. On peut également noter une réorientation des IDE sur le marché domestique à travers la multiplication des projets de développement des transports et des infrastructures.

L'Algérie entend donner au secteur du tourisme une dimension à la mesure de ses potentialités et de ses atouts. Il s'agit désormais de développer le tourisme national, un des moteurs de développement durable et de soutien à la croissance économique.

Cet objectif s'inscrit dans le cadre d'une politique globale d'aménagement du territoire qui s'est traduite par l'adoption d'un cadre stratégique de référence et d'une vision à l'horizon 2030, à travers la mise en place d'un Schéma national d'aménagement du territoire, institué par Loi n° 01-20 du 29 juin 2010, portant approbation du SNAT.

La politique de l'agriculture et du développement rural est centrée sur le soutien permanent de la sécurité alimentaire, en faisant de l'agriculture un moteur de croissance et de diversification économique, à travers l'intensification de la production dans les filières agro-alimentaires stratégiques et le développement des territoires ruraux.

Le secteur de la pêche et des ressources halieutiques en Algérie offre quant à lui plusieurs opportunités par les secteurs de l'acquisition de navires de pêche ; l'acquisition de matériels et d'équipement de pêche ; la réhabilitation et remotorisation des navires, les unités de soutien à la production (chaîne de froid, entrepôts frigorifiques et tunnels de congélation, de transformation et de distribution). L'industrie de l'automobile offre également plusieurs opportunités d'investissements notamment dans les ressorts qui sont des composants élastiques très répandus dans toutes sortes de machines et d'équipements.

En Tunisie

Malgré les épreuves que la Tunisie a dû affronter ces dernières années, certaines entreprises françaises y sont restées, et même, elles ont réinvesti et se sont développées. Aujourd'hui, la priorité de la Tunisie, par le vote du nouveau code des investissements, est de faciliter l'installation des entreprises sur son territoire et notamment de faciliter les investissements étrangers supérieurs à 20 millions d'euros. L'économie de la Tunisie repose sur trois secteurs principaux : le tourisme, l'agriculture et enfin, le secteur industriel. Il y a un gros potentiel en Tunisie aussi dans les secteurs du transport et du digital.

Le secteur agro-alimentaire en Tunisie c'est : 1064 entreprises représentant 18,5 % du tissu industriel, plus de 71 000 personnes (pour les entreprises employant 10 personnes et plus), plus d'une centaine de destinations d'exportation. Les principaux marchés demeurent ceux de l'Union européenne (l'Italie, la France, et l'Espagne) et de la Libye. De nouvelles destinations se présentent, telles que : les USA, le Canada, la Russie, le Japon, les pays du Moyen-Orient et les pays d'Afrique subsaharienne (Niger, Sénégal et le Côte d'Ivoire). La Tunisie est le 1er exportateur mondial d'huile d'olive, 1er exportateur mondial de dattes, 2e pays exportateur d'Afrique de produits bio, 10e producteur mondial de tomate.

Les industries mécaniques et électriques sont également des branches à fort potentiel. La Tunisie dispose d'une infrastructure aux standards internationaux et bien adaptée au secteur. Plusieurs opportunités d'investissements ont été identifiées à ce niveau notamment l'usinage des pièces mécaniques avec machines à commande numérique, la fabrication des pièces mécaniques fondues en aluminium ou zamak (fonderie sous pression), l'estampage, emboutissage et découpage laser de la tôlerie pour autos, la fabrication et maintenance de moules pour les pièces en plastique technique pour automobiles…

L'aéronautique en Tunisie présentant une panoplie d'activités très spécialisées nécessitant un grand savoir-faire, est parfaitement maîtrisée par les entreprises sous-traitantes en Tunisie au niveau : de l'ingénierie : développement de logiciels, composantes électroniques, de la production : système électrique et câblage, matériaux composites, fonderie et usinage mécanique, tôlerie fine, assemblage d'avions, pièces en plastique, traitement de surfaces… Le secteur du textile et de l'habillement se positionne comme pilier de l'industrie tunisienne et conserve une place de choix dans l'économie nationale et maintient une forte contribution aux équilibres socio-économiques de la Tunisie.

EXPERTS-COMPTABLES, REUSSISSEZ L'ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEMENTS DE VOS CLIENTS

La mission de l'Expert-comptable

La mission d'accompagnement au Maghreb nécessite des investissements de la part de l'expert-comptable, notamment pour connaître les dispositifs de financement et d'accompagnement ou pour élaborer des montages financiers parfois complexes.

Détecter et analyse la faisabilité du projet

L'expert-comptable est le professionnel le mieux à même de détecter dans sa clientèle des entreprises capables de se développer à l'international et notamment au Maghreb. Il sait si l'entreprise de son client a une situation financière correcte, une capacité de production disponible ou flexible, un bon positionnement face à la concurrence. L'ensemble de ces critères sont à évaluer de façon très précise avant de commencer la moindre démarche d'accompagnement à l'international. Il faut commencer par la réalisation d'un diagnostic export pour évaluer les capacités de l'entreprise à se développer ailleurs et l'établissement d'un plan d'action…

L'étude financière du projet

L'étude financière du projet commence par l'établissement d'un compte d'exploitation prévisionnel et d'un plan de trésorerie sur plusieurs années et par le montage des dossiers de demandes de financement…

Validation fiscale, sociale, juridique du projet

Au niveau fiscal, l'expert-comptable sera amené à gérer les points suivants par exemple : le régime fiscal des gains et pertes de change, gestion de la TVA (DEB), crédit impôt export, prix de transferts…

Au niveau social : détachements d'un salarié, expatriation…

Au niveau commercial : les différents aspects contractuels de l'opération, les contrats de distribution, d'agents commerciaux, la création de filiales… Les points auxquels l'expert-comptable doit apporter une attention particulière.

Réglementations sur l'investissement

Le Maroc et la Tunisie disposent de cadres juridiques proches des pratiques françaises avec une réelle liberté d'entreprendre et d'investir, l'Algérie grâce à son nouveau cadre juridique des investissements étrangers en Algérie avec la loi n° 16-09, et la « disparition » de la règles dite 51/49 tente de mettre à jour sont code d'investissement à l'instar de ce qui se pratique ailleurs.

Réglementations sur le change

Au Maroc, les investisseurs ont la possibilité d'investir et de rapatrier les dividendes en euros, la flottaison du dirham prévue en 2017 facilitera encore plus ces opérations de flux financiers. En Algérie et en Tunisie la réglementation sur le change est appelée à suivre la trace de la réglementation marocaine pour que ces deux pays soient compétitifs.

Zones franches

Il existe des zones franches au Maroc et en Tunisie offrants des avantages fiscaux et douaniers rendant ainsi les investissements plus rentables.

Le foncier

Le foncier représente un risque plus élevé au Maghreb du fait de l'absence de couverture globale de la conservation foncière, une attention particulière doit être apportée pour éviter des surprises.

PPP

Le partenariat public privé est en place depuis des années au Maroc et en Tunisie, dans les mêmes conditions que PPP en France

Exonération d'impôts

Il existe des avantages fiscaux octroyés aux investisseurs dans le cadre d'une création de société, cet avantage peut être très déterminant dans le choix de la région d'installation, aussi l'expert-comptable se doit d'avoir l'information la plus précise pour aider son client à mieux réussir son investissement

La culture des affaires

La culture des affaires au Maghreb est basée essentiellement sur le relationnel et les réseaux. L'administration souffre parfois de certains problèmes de lenteurs, de grèves fréquentes… Afin de transformer le projet d'implantation de son client en succès, il faut donc préparer le terrain en adoptant une stratégie commerciale efficace. Il faut se montrer attentif vis-à-vis des interlocuteurs. Il vaut mieux commencer par comprendre le monde des affaires maghrébin et prendre le temps de découvrir la culture locale. Ne pas hésiter à conseiller à son client de consolider les relations d'affaires en entretenant des contacts réguliers avec les interlocuteurs locaux et les différentes parties prenantes.

Se faire aider par un professionnel local maîtrisant la réglementation

Le meilleur conseil que nous donnons aux experts-comptables français pour accompagner leurs clients au Maghreb c'est de se faire aider par un professionnel local maîtrisant les réglementations diverses et variées dans ces pays, notre réseau a développé une plate-forme et des partenariats avec les experts-comptables du Maghreb, nous sommes en mesure de leur proposer l'interlocuteur idoine par région et par spécialité.



Le Réseau Experts France-Maghreb est une association loi 1901 créée le 12 décembre 2002 à Paris par des experts-comptables et commissaires aux comptes. C'est un espace d'échange, de compétence, d'expérience et d'expertise entre confrères des deux rives de la Méditerranée.