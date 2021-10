Le Made in France vous accompagne pendant le confinement

Matin

8h30 - On se réveille, on sort de son lit et on enfile ses chaussons Air Plum.

8h45 - Un grand choix de savons pour se laver les mains avec Le Serail, La Savonnerie de l'Atlantique ou encore l'Atelier de la Maison Jaune, puis sous la douche avec un shampoing DOP. Pour ses dents on utilise la brosse à dents Bioseptyl et le dentifrice solide Comme Avant. Papa utilise les cosmétiques Bleu de peau, tandis que Maman se badigeonne de crème La Provençale.

9h10 - Pour lui de bas en haut : des chaussettes Archiduchesse, des baskets Ubac, un slip Garçon français, un jean Dao jeans, une chemise Lordson et un pull Montlimart. Pour elle : des sous-vêtements Fleur pois & cie, des collants Gerbe, des chaussures La Manufacture fabrication française depuis 1949, une jupe les Jupons de Louison, un T-shirt La Gentle Factory. Pour les bijoux on peut compter sur Philippe Tournaire. Pour les plus petits : des vêtements Secondsew, des chaussettes Storks et des espadrilles Payote.

9h45 - Le moment le plus important : le petit déjeuner. Une infusion Anteadote et un granola de chez Porridge Lab pour les parents. Pâte à tartiner Lafrenchi, confiture de chez Francis Miot et miel d'Abeilles de Malescot pour les enfants. Un bavoir Armantine pour bébé, et on réchauffe son Biberon français avec l'aide de la bouilloire Kippit. Et on n'oublie pas le chien avec ses croquettes Bab'in.

10h30 - Le moment est venu d'aller faire les courses, les réserves de nourriture sont vides. Maman enfile son masque R-pur, enfourche son vélo Coleen et utilisera son sac en toile Marie la Pirate. Quitte à stocker des pâtes autant qu'elles soient françaises, on a l'embarras du choix avec Alpina Savoie, Lustucru ou encore Les Nominettes. Papa s'occupe des enfants en jouant avec leurs jouets préférés de chez Jouets du Queyras. On n'oubliera surtout pas de se laver les mains avec son savon Marius Fabre en rentrant !

Midi

12h30 - L'heure du déjeuner a sonné ! On prépare de délicieux petits plats de lentilles avec l'Omnicuiseur vitalité, un bout de fromage Entremont et une mousse au chocolat de chez Chocolat Chapon pour le dessert. Quant à bébé il va se régaler avec son petit pot Vitabio, sans en mettre partout grâce à son bavoir Mon Joli Bavoir. On oublie pas de ranger les restes au frigo en les conservant dans les plats Pyrex, il est important d'adapter sa consommation en cette période.

Après-Midi

14h30 - L'heure de la sieste pour bébé, on le glisse dans une turbulette Cocoeko et on n'oublie pas son doudou adoré de chez Nin-nin.

16h - Il est grand temps de jouer avec les loisirs créatifs achetés chez Kit et colle ou Manufacture en famille pour les enfants. Papa fait tourner une machine avec la lessive Pikoc, pendant que Maman fait du jardinage avec les marques Terra fertilis et Jardin animés.

Soir

19h - Une fois n'est pas coutume, c'est l'heure de l'apéro ! Une coupe de Champagne Maison Huiban que l'on sert avec un délicieux Caviar de Neuvic. Mais au quotidien ce sera plutôt une bière Bap bap avec du saucisson Des hommes et des boeufs et des cornichons du Jardins d'Orante.

20h - À table ! Un repas cuisiné dans des casseroles Cristel, et un poulet Le Gaulois passé au grill dans un four Brandt. On prépare une sauce avec Carrés Futés et une salade assaisonnée grâce à OCNI.

22h - Il est temps que tout le monde aille se coucher ! La conteuse Joyeuse raconte une histoire aux enfants. En pyjama Le slip français, Les parents se glissent dans leurs draps À demain et sous leur couette Petit Meunier et utilisent leur masque Dreaminzzz pour une séance d'hypnose après cette journée bien remplie.

Demain sera un autre jour, mais toujours accompagné par les entreprises Made in France... #Restezchezvous