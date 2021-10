Le « Made in France » : une stratégie gagnante

Les entreprises Françaises ont vite compris qu’un discours axé sur ces valeurs leur permet d’accroître considérablement leur potentiel de développement, en particulier à l’export. Le groupe LVMH utilise ainsi cette identité pour ses différentes marques et mise pour la branche vins et spiritueux du groupe, sur une production totalement tricolore, appuyée par discours axé sur la rareté, le prestige, le savoir-faire et la tradition.

Cette stratégie a été payante puisque la division a enregistré une évolution de près de 100% de son CA en dix ans. La gamme de produits originaires de France est vendue à plus de 93% à export. « Ce n'est pas le fruit du hasard, nous considérons que nous devons défendre un certain art de vivre à la française dans tous les marchés où nous sommes présents », a précisé Christophe Navarre, président de Moët Hennessy.

Ces produits dont la fabrication ne risque pas d'être délocalisée de sitôt sont essentiellement élaborés en Champagne et à Cognac. Deux régions fortement exportatrices, où le leader mondial du luxe fait bonne place. « Les consommateurs chinois ont soif de marques qui leur offrent une forte reconnaissance sociale. C'est pourquoi le cognac s'y vend aussi bien, permettant à Hennessy d'y doubler ses prix en cinq ans. » a confirmé M.Navarre.