Le Made in France s'affiche à Italie 2

Située en face de l'entrée principale du centre commercial, la boutique, d'une superficie de 500 m2 avec une terrasse couverte de 500 m², a été inaugurée par le duo politique de choc le 13 septembre dernier à l'occasion des Assises du Produire en France. Elle fermera ses portes le 31 décembre prochain.

Plusieurs boutiques « Vive la France » seront installées pour une durée comprise entre un et quatre mois dans des espaces mis à disposition gratuitement, et seule une commission de 3 % sera prélevée sur les ventes. De plus, la force de vente est assurée par du personnel issu des écoles de la 2e chance, promu par Yves Jégo.

Durant toute la période d'ouverture, de nombreuses animations seront organisées pour animer l'espace et créer une réelle dynamique autour du produire en France pour sensibiliser les consommateurs à l'intérêt de la certification OFG et du patriotisme économique.